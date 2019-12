Genoa, Pinamonti: “Voglio diventare il centravanti della Nazionale”

Vittoria in rimonta per il Genoa contro l’Ascoli nel quarto turno di Coppa Italia. Decisivo Andrea Pinamonti, autore di una doppietta. Queste le sue parole al termine della gara: “E’ una vittoria che vale tanto, vincere aiuta a vincere. Questo successo ci serviva per il morale e per affrontare i prossimi impegni con più serenità. Il mio percorso? Sono soddisfatto, anche se come squadra abbiamo trovato più difficoltà rispetto a quanto pensavamo. Per crescere, però, è necessario passare anche dai momenti difficili. Thiago Motta? Chiede tanto movimento per far allungare la squadra avversaria per poi colpirla in profondità. Il mio sogno? Diventare il centravanti della Nazionale, ma so che ci vuole tanto lavoro e tanti sacrifici”.