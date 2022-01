Genoa, Shevchenko: “Prestazione buona risultato no. Futuro? La società deciderà”

Buon primo tempo del Genoa poi il crollo a San Siro nell'extra time

Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo 120' combattuti a San Siro contro il Milan che è passato solo ai tempi supplementari: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra - ha ammesso ai microfoni di Canale 5 l'ucraino - perchè a San Siro abbiamo fatto una buona partita. I ragazzi che hanno giocato stasera contro il Milan, hanno messo tanto impegno e tanta qualità. Abbiamo creato anche diverse occasioni realizzando un gol. Mi è piaciuto anche l'inserimento dei nuovi. Vado a casa contento non del risultato ma della prestazione. Il futuro? Io continuo a lavorare poi la società prenderà le decisioni ma resto concentrato sul progetto. Il calcio è questo e io non sono preoccupato, fa parte della vita e vinci o perdi non sai mai cosa è meglio. L'accoglienza dei tifosi del Milan è stata speciale ma anche i nostri tifosi sono stati grandi venendo a San Siro".