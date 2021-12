Genoa, Shevchenko: “Qualificazione meritata. Stiamo pianificando mercato gennaio”

Il tecnico del Genoa ha analizzato la partita vinta dalla sua squadra

A Marassi il Genoa ha conquistato la prima vittoria della stagione superando la Salernitana nel match dei sedicesimi di Coppa Italia. Grifone più bello nel primo tempo poi nella ripresa è calato. Il tecnico rossoblu' ai microfoni di Mediaset ha analizzato la sfida: "Stasera finalmente un po' di sollievo per questa prima vittoria in casa. La squadra ha meritato il passaggio del turno e sicuramente abbiamo fatto qualcosa di meglio rispetto agli avversari concludendo maggiormente in porta anche se continuiamo ad avere difficoltà in fase realizzativa. Nella ripresa la squadra è calata, ma con i cambi siamo riusciti a reggere fino alla fine portando a casa la vittoria e il passaggio del turno. Non penso al Milan prossimo avversario agli ottavi di finale di Coppa Italia ma alle due partite di campionato che chiuderanno l'anno con Lazio all'Olimpico e poi l'Atalanta a Marassi ma nel frattempo stiamo pianificando le operazioni di mercato con la società in vista della sessione invernale di gennaio".