Genoa, siparietto in campo tra Scamacca e Maran: l’attaccante vuole uscire ma il mister…

Il Genoa vince il Derby della Lanterna contro la Sampdoria in Coppa Italia ed esulta. I rossoblù di Rolando Maran hanno ribaltato l’inizia vantaggio di Verre grazie alla rete di Lerager ma soprattutto grazie alla doppietta del bomber Scamacca.

Ed è proprio l’attaccante ad essersi reso protagonista non solo delle due reti decisive, ma anche di un simpatico siparietto andato in scena con il proprio mister Rolando Maran.

Genoa: Scamacca vuole uscire ma Maran…

Come scrive Goal, Gianluca Scamacca, autore di una doppietta, è stato autore non solo delle reti decisive contro la Sampdoria ma anche di un botta e risposta con il tecnico Maran. “Mister sono stanco”, avrebbe detto l’attaccante a circa un quarto d’ora dal termine. Secco e curiosa la risposta dell’allenatore del Grifone: “Gianluca, hai 20 anni…” . Come a dire, corri e fai uno sforzo dato che il tuo fisico te lo consente.

Così è stato e l’attaccante è rimasto in campo per tutti i novanta minuti prendendosi poi gli applausi dei suoi compagni e dello stesso Maran, sicuramente molto contento della prova del proprio centravanti.