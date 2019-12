Genoa, Thiago Motta: “Partita dominata, siamo sulla strada giusta: Rischio esonero? Non ci penso”

Obiettivo raggiunto per il Genoa. I rossoblu, nel quarto turno di Coppa Italia, hanno battuto per 3-2 l’Ascoli e adesso, negli ottavi di finale, se la vedranno con il Torino. Queste le parole del tecnico Thiago Motta al termine del match.

PRESTAZIONE – “Abbiamo dominato la partita, nella ripresa abbiamo creato numerose occasioni. Abbiamo preso due gol in contropiede, ma siamo stati bravi a rimanere lucidi. Noi dobbiamo entrare più volte nell’aria di rigore avversaria, abbiamo giocatori capaci di creare pericoli agli avversari. Nel calcio so che alla fine sono i risultati quelli che contano, io cerco ogni giorno di fare per il meglio della squadra. I ragazzi lavorano bene e anche oggi ne hanno dato prova: vincere non è mai facile. Vogliamo migliorare la nostra situazione, dobbiamo crescere. Il risultato di stasera ci dà più convinzione, se andiamo avanti su questa strada sono convinto che i risultati arriveranno. La mia filosofia? Ho preso da tutti gli allenatori che ho avuto in carriera. Se mi sento a rischio? Non ci penso neanche a queste cose: io penso solamente alla prossima partita. Pandev? E’ un bravissimo ragazzo, sempre positivo. E’ una persona molto importante nel nostro spogliatoio”.