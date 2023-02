Grande Inter a San Siro: Darmian piega l’Atalanta e porta i nerazzurri in semifinale

L'Inter conquista la semifinale di Coppa Italia dopo una grande prestazione. I nerazzurri hanno superato 1-0 l'Atalanta con un gol di Darmian e adesso attendono la vincente della sfida Lazio-Juventus. Per la quarta volta consecutiva i nerazzurri centrano la semifinale di Coppa Italia. La prestazione dell'Inter molto positiva come collettivo e di alto livello sia dal punto di vista tattico che atletico. L'undici di Inzaghi ha portato a casa con merito una grande vittoria che vale la qualificazione. L'Atalanta che aveva segnato a raffica in campionato si è inceppata per merito dei nerazzurri che adesso domenica cercheranno di ripetersi contro il Milan.