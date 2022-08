Grande Spal: Arena di testa abbatte l’Empoli e qualifica i biancazzurri

Dopo una interminabile partita, la Spal a sorpresa ha battuto in trasferta l'Empoli passando al "Castellani" e ottenendo il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Rimonta dei ferraresi che hanno vinto con una rete dell'ex Monopoli Arena al 120'. Al 90' risultato di parità 1-1. Partita molto vivace nel primo tempo ma le emozioni sono arrivate nella ripresa. L'empolese Cambiaghi ha cambiato il volto alla gara dal suo ingresso nella ripresa al posto di un deludente Destro. Il gol realizzato a 10' dalla fine ha suggellato la sua ottima prestazione. Ma la Spal ha avuto una reazione importante e Dickmann ha pareggiato due minuti dopo con un grande gol a giro su assist di Finotto. 1-1 al 90'. Ai supplementari occasione sciupata da Degli Innocenti al 102' per l'Empoli. Nel secondo tempo supplementare Dalle Mura ha avuto una occasionissima per mandare avanti i biancazzurri ma l'ha sciupata. Poi l'arbitro Volpi ha cancellato la decisione iniziale dopo consulto al Var di un rigore concesso all'Empoli per un contatto di Celia su Degli Innocenti. Lo spallino Rauti al 116' ha sparato alto da buona posizione. Ma al 120' il gol di Matteo Arena di testa ha qualificato la Spal all'ultimo respiro. La squadra di Venturato ha così completato la rimonta accedendo ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Genoa-Benevento. La Spal del patron Tacopina vista stasera è ben altra cosa rispetto a quella della stagione precedente. Da rivedere l'Empoli di mister Zanetti caduto in casa alla prima partita ufficiale.