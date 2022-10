Gudmundsson su rigore e il Genoa batte la Spal 1-0 e va agli ottavi

Non una bella partita degli uomini di De Rossi

Il Genoa va agli ottavi di finale di Coppa Italia dove a gennaio sfiderà la Roma. I rossoblù hanno battuto per 1-0 la Spal a Marassi con un gol su rigore di Gudmundsson a fine primo tempo. Daniele De Rossi ha cambiato qualcosa ma la sua Spal ha giocato a basso ritmo e senza determinazione contro il Grifone. Vittoria facile dei padroni di casa che hanno fallito nella ripresa almeno quattro palle gol per aumentare il vantaggio. Estensi fuori dalla Coppa Italia e con molto da lavorare in vista del campionato.