La scomparsa di Kobe Bryant ha lasciato sconvolto il mondo dello sport. Oltre che amante dell’Italia, l’ex stella dell’Nba è stato grande tifoso del Milan. Il club rossonero ha preso un’iniziativa importante per omaggiare il campione statunitense. E’ stato richiesto e ottenuto il minuto di silenzio prima del match di Coppa Italia contro il Torino, in programma domani alle ore 20.45. Il Milan scenderà in campo anche con il lutto al braccio.