Il Milan spreca l’Inter non punge: il derby si chiude a reti bianche

Per l'Inter la quarta partita di fila senza reti

Il derby di andata della semifinale di Coppa Italia fra il Milan e l'Inter si è chiuso a reti bianche. Più intraprendente la squadra rossonera che ha sprecato diverse palle gol anche clamorose mentre l'Inter ha cercato la via del gol ma senza pungere quasi mai. Per la squadra di Inzaghi è la quarta partita consecutiva senza fare gol. Nonostante lo 0-0 non sono mancate le occasioni. Nel primo tempo meglio il Milan che va vicino al vantaggio in due occasioni: un tiro di Saelemaekers respinto da Handanovic e una conclusione di Theo Hernandez fuori di poco. Nella ripresa ancora rossoneri arrembanti con Leao, l’Inter risponde con qualche ripartenza interessante. L’equilibrio non si schioda fino al 90’. Decisivo il match di ritorno dove però l'Inter per qualificarsi dovrà vincere visto che vale ancora per questa edizione la regola del gol doppio in trasferta.