Il Milan strapazza la Lazio e in semifinale trova l’Inter

Netto successo nel match dei quarti di finale di Coppa Italia del Milan

Continua il momento magico del Milan che dopo aver battuto l'Inter nel derby di sabato scorso si è ripetuta stasera nel match di Coppa Italia contro la Lazio valido per i quarti di finale. I rossoneri hanno battuto i biancocelesti con il punteggio netto di 4-0. Primo tempo devastante chiuso con il vantaggio di tre reti. La squadra di Pioli prova a imporre il proprio gioco e trova la rete del vantaggio grazie a una bella giocata di Romagnoli che mette in moto Leao: il portoghese a tu per tu con Reina non sbaglia. Quasi al termine del primo tempo raddoppia Giroud servito da Leao. Un paio di minuti più tardi ancora il francese realizza il 3-0. Nella ripresa il poker messo a segno da Kessie. Gara senza storia a San Siro e semifinale contro l'Inter per un bel derby di Coppa Italia.