Il muro del Genoa crolla solo ai supplementari. Milan ai quarti di Coppa Italia

Bella prova comunque della squadra ligure a San Siro che si è difesa con ordine e punito in contropiede

Grande fatica per il Milan che si sbarazza del Genoa solo dopo i tempi supplementari nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblu' hanno infatti imposto l'1-1 al 90' e sono crollati nell'extra time. Il Genoa gioca un primo tempo coraggioso a San Siro e dopo aver rischiato di andare sotto (traversa di Krunic di testa), trova la rete del vantaggio con un bello stacco di Oestigard. Il Milan non riesce a reagire e non riesce a portare pericoli dalle parti di Semper. A metà primo tempo infortunio a Tomori costretto ad abbandonare il campo sostituito da Florenzi. Nella ripresa arriva il pari rossonero con Giroud di testa. Il Milan ha chiuso i tempi regolamentari all'attacco ma senza sfondare. Alla squadra di Pioli però è andata bene nel primo tempo supplementare con Leao che ha battuto Semper con una sorta di tiro cross al 102'. Poi nel secondo extra time il 3-1 di Saelemaekers. Il Milan giocherà ai quarti contro la vincente di Lazio-Udinese.