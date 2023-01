Il Torino resiste contro il Milan poi lo elimina in 10 ai supplementari

Esce dalla Coppa Italia il Milan eliminato dal Torino che era rimasto in 10 uomini dal 70' minuto per il rosso a Djiji. La squadra di Juric resiste con i miracoli di Milinkovic poi espugna San Siro, vincendo 1-0 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Il gol arriva al 113' segnato da Adopo in seguito a un micidiale contropiede. Gara bloccata per gran parte, ci prova Lukic, De Ketelaere colpisce il palo. Nella ripresa al 70' il Toro resta in 10 per l'espulsione di Djidji ma il Milan non la sblocca. Nei supplementari Milinkovic fa i miracoli e Adopo realizza il gol vittoria e qualificazione.