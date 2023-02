Incredibile Cremonese in semifinale dopo 36 anni: eliminata la Roma

La Cremonese riscrive la storia in Coppa Italia e dopo 36 anni approda in semifinale. Dopo aver eliminato il Napoli vincendo al Maradona ai rigori, l'undici grigiorosso ha espugnato l'Olimpico battendo la Roma 2-1. La squadra di Ballardini è passata meritatamente in vantaggio dopo aver disinnescato tutte le fonti di gioco dei giallorossi mai pericolosi. Un errore di Kumbulla spalanca la porta a Dessers, Rui Patricio lo mette giù. Lo stesso Dessers trasforma il rigore che porta in vantaggio gli ospiti. Al 48' il raddoppio: Ibanez scivola e lascia campo a Okereke che cede il pallone a Pickel che lascia partire un tiro cross sul quale interviene maldestramente Celik che mette inavvertitamente alle spalle di Rui Patricio per il raddoppio della Cremonese. La Roma ha provato in tutti i modi a riaprire la partita ma senza fortuna prima del 90'. Ma nei minuti di recupero il gol della bandiera firmato da Belotti. Cremonese avanti che in semifinale di Coppa Italia sfiderà la Fiorentina ad aprile in match di andata e ritorno.