Insulti Ibrahimovic, Pogba lo difende: “Zlatan ultima persona che sospetto sia razzista”

Dopo lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby della Madonnina di martedì sera di Coppa Italia, infuria la polemica per gli insulti giudicati razzisti dello svedese. Ibrahimovic si è subito scusato respingendo le accuse di razzismo e sostenendo l’uguaglianza e la fraternità sui suoi social network. Proprio come ha rimarcato Paul Pogba. Il nazionale francese, ex compagno di squadra di Zlatan al Manchester United, ha difeso lo svedese. “Razzista Zlatan? Mi ama troppo. È l’ultima persona che sospetto sia razzista. Andiamo, non stiamo scherzando… “, ha twittato il francese.