Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

La Coppa Italia torna con la prima gara dei quarti di finale. A San Siro si sfidano Inter e Atalanta. Torna Lukaku dal 1' in coppia con Lautaro. Gioca Acerbi, Skriniar va in tribuna. Darmian nei tre di difesa. Gasperini sceglie Zapata come terminale offensivo con Pasalic e Boga. Calcio d'inizio alle 21