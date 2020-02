Inter, Biraghi: “Partita sfortunata, ma possiamo vincere a Napoli”

L’Inter esce sconfitta dall’andata delle semifinali della Coppa Italia. L’esterno difensivo Cristiano Biraghi si sofferma sul k.o. interno contro il Napoli ai microfoni di Rai Sport: “Sicuramente il derby è una partita che assorbe più partite. Abbiamo dovuto mettere tutte le energie nel secondo tempo. Questo si può essere sentito. Siamo stati anche sfortunati. Ora ci proveremo al ritorno. In tante partite siamo riusciti a sbloccare la gara contro squadre chiuse, vincendo. Stavolta non è andata così. Ma al ritorno resta tutto aperto. Abbiamo perso 1-0 e a Napoli abbiamo vinto 3-1. Possiamo vincere. Abbiamo fiducia in Daniele Padelli che ha fatto bene a Udine. Handanovic resta il titolare, ma siamo tranquilli anche con Padelli in porta. Potevo assistere maggiormente gli attaccanti mettendo qualche palla in più. Lo analizzerò domani. E’ difficile comunque quando una squadra si chiude così tanto. Dobbiamo trovare la chiave per vincere anche partite simili”.