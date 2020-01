Inter, Borja Valero: “Conte esigente, ma fisicamente siamo il top”

Serata da sogno per l’Inter. I nerazzurri dominano il Cagliari nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro Borja Valero commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Credo che tutti sappiano quanto Conte sia duro dal punto di vista fisico. Abbiamo lavorato molto da luglio ad oggi e i risultati si vedono. Conte ce la mette tutta. Dal lunedì alla domenica è quello che lavora di più e ci trasmette tanta voglia. E’ una soddisfazione grande convincere il mister di avere spazio in questa rosa. Nella prima parte di stagione ho giocato poco. Quelli che aiutano possono essere utili anche durante la stagione. Cambia poco il tipo di calcio. A volte mi si chiede di palleggiare basso, altre volte di salire maggiormente per verticalizzare. Mercato? Chiunque possa venire ad aiutare è il benvenuto. Noi lavoriamo solo per ottenere risultati. Conte è esigente sul piano fisico, lavoriamo molto per raggiungere gli obiettivi in campo. Credo che siamo fisicamente la squadra migliore e si vede in campo”.