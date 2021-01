Inter, Conte: “Contento per Lukaku ed Eriksen, se fossero sempre così cattivi…”

L’Inter conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia. Eliminato il Milan per 2-1 grazie a una punizione di Christian Eriksen in pieno recupero. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente tra Juventus e Spal.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Siamo in semifinale per il secondo anno consecutivo. Bravi i miei calciatori che hanno avuto la giusta interpretazione. Il Milan non è in testa alla classifica per grazia ricevuta. Sono contento di averli eliminati. Il Milan ha valori importanti. Anche in parità numerica abbiamo avuto occasioni importanti. La partita la stavamo conducendo noi, il loro portiere è stato migliore in campo. L’espulsione di Ibrahimovic ha cambiato tutto. Creiamo tantissimo, ma dobbiamo essere più cattivi. Realizziamo poco rispetto alla mole di gioco prodotta. Il derby non è una passeggiata di salute. Inevitabilmente lo sentivamo tutti. Lo dedichiamo ai tifosi, specialmente a quelli che oggi ci hanno incitato. Ora concentriamoci per sabato. Abbiamo questa partita contro il Benevento. Mi ha fatto piacere vedere Lukaku sul pezzo. Ibrahimovic ha la cattiveria del vincente, di chi non vuole mai perdere. Penso che Romelu stia crescendo. Se ogni tanto si arrabbia mi fa solo piacere. Eriksen? Lo ripeto da un mese: la rosa è questa. Non partirà nessuno e non arriverà nessuno. Stiamo lavorando con lui dal punto di vista tattico per trovare un’alternativa a Brozovic. Fa parte del progetto, sono contento per il suo gol”.