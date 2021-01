Inter, Conte: “La Coppa Italia è un trofeo che conta e la Fiorentina ha la stessa idea. Eriksen play basso…”

Vigilia di Coppa Italia per l’Inter che si prepara per affrontare la Fiorentina nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. In vista della sfida al Franchi, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport. “L’obiettivo in Coppa Italia: È un trofeo e sicuramente conta per noi tutti. L’anno scorso siamo arrivati in semifinale e adesso dobbiamo affrontare agli ottavi la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, magari in campionato non sta esprimendo ancora tutti i suoi reali valori ma è sicuramente un’ottima squadra con grandi giocatori.

In tre giorni l’Inter sarà impegnata in Coppa Italia e in campionato contro la Juventus: Ci saranno sempre ostacoli sul nostro cammino, domani c’è la Fiorentina che è un ostacolo arduo che noi dovremmo essere bravi a superare per proseguire il nostro cammino in Coppa Italia e dopo questo penseremo al campionato dove stiamo facendo bene e dove affronteremo una delle squadre più forti.

Su Eriksen: Nella carriera di un calciatore ci sono momenti favorevoli e altri meno, bisogna sempre avere carattere e cercare di uscire dalle difficoltà alla grande. Per quanto riguarda Eriksen abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare con lui anche dal punto di vista tattico nella posizione di play, quella che un po’ riveste Brozovic e mi aspetto da lui delle grandi risposte domani in questa posizione.