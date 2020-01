Inter, Conte: “Meritata la nostra vittoria. Tridente difficilmente sarà riproposto”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte molto pacato al temine del match con la Fiorentina nonostante il passaggio del turno. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo creato noi tanto e credo sia una vittoria meritata. Siamo contenti di aver passato il turno e sfidare il Napoli, avversario di valore. Abbiamo voglia di andare avanti in tutte le competizioni e migliorare in tutto. I pareggi in campionato? Ci possono stare anche se certe partite bisogna chiuderle prima, vedi la sfida con il Cagliari. Mercato? Bisogna prima recuperare qualche calciatore in mezzo al campo visto che oggi avevamo Barella e Vecino unici effettivi. Eriksen ha personalità e calcia con destro e sinistro e alza la qualità. Come attaccante è difficile vederlo ma è duttile ed ha propensione all’ultimo passaggio. Vede ben il gioco e più lavorerà con noi e prima si integrerà. Barella sta crescendo dopo aver recuperato dall’infortunio e oggi ha fatto un’ottima partita. E’ un giocatore intelligente e di grande energia. Deve continuare su questi livelli. Tre attaccanti? E’ stata una scelta forzata stasera per l’assenza di diversi centrocampisti. Vedremo in futuro ma bisognerà lavorarci molto anche se difficilmente la potrò riproporre”.