Inter, Conte: “Per battere la Juventus bisogna giocare una partita che sfiori la perfezione”

Verso Juventus-Inter, la squadra nerazzurra si prepara per affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, per ribaltare l’1-2 del Meazza e giocarsi la possibilità di accedere alla finale della competizione. In vista della sfida di domani alle 20:45 a Torino, alla vigilia del match Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

“Chi indossa questa maglia ha l’obbligo, a prescindere dalla vittoria, di rendere orgogliosi i nostri tifosi, questa deve essere sempre la nostra missione. Il modo migliore per trasmettere la convinzione ai giocatori di vincere la partita e provare a passare il turno è il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera come abbiamo fatto”

“Noi dobbiamo andarci a giocare la partita con voglia, determinazione e con quello che abbiamo mostrato nelle due partite precedenti. Dovremo essere ancora più bravi, far tesoro di quello che è successo nell’ultima partita e cercare di essere perfetti perché per battere la Juventus bisogna giocare una partita che sfiori la perfezione”.