Inter, Conte: “Quelli della Juventus devono essere più educati”

L’analisi del tecnico dell’Inter Antonio Conte al termine del match di Coppa Italia con la Juventus ai microfoni della Rai: “Avremmo dovuto concretizzare delle situazioni che abbiamo creato ed è un peccato non averlo fatto. Era una partita difficile, giocavamo contro la Juventus e contro ottimi giocatori. Romelu nelle ultime partite non è sembrato al 100% ma anche oggi ha dato il massimo e poi ci sono momenti in cui si è più brillanti e altri in cui si è più opachi, ma è per noi un calciatore importante. Nei 180’ si sono viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine, abbiamo pagato dazio per alcuni regali concessi all’andata. Sapevamo che con un gol sarebbero andati ancora più in difficoltà, dispiace. Abbiamo cercato in tutti i modi di ribaltare il risultato ma alla fine non ci siamo riusciti. Dobbiamo imparare dagli errori, ripartire e poi riprovare”. Conte poi dice la sua sulle scintille a fine gara con Agnelli: “Quelli della Juventus dovrebbero dire la verità e penso anche che il quarto uomo abbia visto cosa è accaduto per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati. Non c’è niente da dire, aggiungo solo che serve più rispetto per chi lavora”.