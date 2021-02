Inter, Conte: “Sanchez-Lautaro in attacco. Eriksen? Sta lavorando molto”

Ancora una volta c’è la Juventus sulla strada di Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter si prepara ad affrontare la sua ex squadra nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Queste le sue parole alla vigilia del match ai microfoni di Rai Sport: “Dobbiamo avere grande rispetto nei confronti di una formazione molto forte. La qualificazione si giocherà in 180’ come l’anno scorso con il Napoli, quando abbiamo perso in casa 1-0 e poi abbiamo pareggiato 1-1 al San Paolo. Dovremo essere bravi e cercare di fare del nostro meglio”.

LUKAKU-ERIKSEN

Conte commenta l’assenza di Romelu Lukaku: “Non è la prima volta che manca Romelu – sottolinea Conte -, ci sarà Sanchez insieme a Lautaro. Romelu ha risposto bene sul campo con due gol al Benevento. Ora avrà modo di riposare in maniera forzata per questa squalifica e si preparerà per il ritorno in campionato. Infine un pensiero sul momento di Christian Eriksen: “Christian è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto e stiamo cercando di lavorare tanto con lui. Il nostro obiettivo è trovare non una, ma più soluzioni, dando la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un’alternativa su cui contare”.