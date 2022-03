Inter, Inzaghi: “Derby poco spettacolare ma pari giusto”

Il commento a fine gara del tecnico nerazzurro

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha analizzato il derby contro il Milan finito 0-0: "E' stato un derby meno spettacolare dei precedenti ma c'è una finale in palio e le squadre non erano fluide. Vogliamo qualificarci per mettere in bacheca altro trofeo e nel match di aprile proveremo a conquistare la finale. Dobbiamo recuperare la brillantezza e stiamo giocando tanto e lavorando per recuperare forze fisiche e mentali. Siamo il miglior attacco anche se sono 4 partite che non segniamo ma presto torneremo al gol. Calo fisiologico ed è un momento che va male e non stiamo giocando come prima. Stasera meno brillanti ma la posta in palio era alta".