Inter, Inzaghi: “Fatto grandissima gara contro Atalanta in salute”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Ci tenevamo tantissimo ad andare in semifinale perchè siamo i detentori di questo trofeo. Abbiamo preparato nel migliore dei modi la partita e siamo rimasti sempre concentrati contro un avversario di assoluto valore che era in salute ma ha trovato di fronte una grande Inter. Passiamo il turno con merito. Mancata convocazione Skriniar? Ho valuto lasciarlo tranquillo dopo le voci di mercato, Milan è un ragazzo serio e un professionista esemplare che si allena bene. Lo utilizzerò in altre gare. Darmian? Ha ricoperto tantissimi ruoli ed ha sempre dato il suo contributo, oggi si merita gli applausi per quello che ha fatto. Critiche eccessive all'Inter? Parlano i fatti e il campo. Non è semplice andare avanti in tutte le competizioni e la gara di stasera è stata grandissima".