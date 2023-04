Inter, Inzaghi: “Finale meritata contro una Juve forte”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi felice per la vittoria contro la Juve ha commentato la gara dei suoi: "E' stata una bellissima serata con due squadre che hanno giocato sino alla fine. Noi abbiamo meritato la finale nell’arco dei 180’ e adesso torneremo a Roma per l'ultimo atto. Bravissimi i ragazzi perchè non è assolutamente semplice giocare a questi ritmi. Fatto una grandissima gara contro una Juventus di grande qualità. Ci siamo compattati in questi 90' e porto via da questa gara tante sensazioni positive".