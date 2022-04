Inter, Inzaghi: “Noi fantastici contro il Milan e finale meritata”

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la vittoria della sua squadra

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Canale 5 la vittoria nel derby contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "I ragazzi sono stati fantastici e hanno giocato un derby di grande intelligenza e sagacia tattica. Volevamo vincere perchè questo derby valeva una finale e l'abbiamo meritata la vittoria sul campo. Volevamo tantissimo questo obiettivo così come anche lo scudetto. Siamo rimasti sempre lucidi stasera e abbiamo sofferto in passato dopo un mese e mezzo pieno di impegni tra campionato e coppa ma adesso ci siamo ripresi. Siamo contenti anche per aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi".