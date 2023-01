Inter, Inzaghi: “Partita difficile ma sono soddisfatto della prova e del risultato”

Il commento ai microfoni di Mediaset di Simone Inzaghi tecnico dell'Inter dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia decisa ai supplementari da Acerbi: "E' stata una partita difficile anche se stavamo facendo una gara discreta e quel gol preso ci ha complicato tutto. Bene il risultato e stasera ho avuto risposte da chi ha giocato meno ma sono soddisfatto nel complesso e guardiamo avanti con fiducia. Ci tenevamo a qualificarci visto che siamo i detentori del trofeo. Adesso spero di recuperare qualche infortunato in vista della Supercoppa col Milan ma siamo concentrati al match di Serie A di sabato contro il Verona. Lukaku? E' importantissimo per noi ma avuto un infortunio muscolare che lo ha condizionato e dopo il mondiale era rientrato ma era limitato da questa infiammazione. Cercheremo di portarlo in condizione perchè se sta sta bene ci porta punti in più che adesso in campionato ci mancano".