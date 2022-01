Inter, Inzaghi: “Sensi si è meritato una serata così”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il successo contro l'Empoli

Sono ancora i tempi supplementari a premiare l'Inter, che dopo il trionfo in Supercoppa al 120', si conferma letale strappando al minuto 104 il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Empoli battuto in rimonta a San Siro in una partita ricca di emozioni: la sblocca Sanchez pochi minuti dopo l'ingresso in campo al posto dell'infortunato Correa, poi l'Empoli riesce a ribaltare il risultato nella ripresa grazie a Bajrami e all'autogol sfortunato di Radu; quando tutto sembra perduto, Ranocchia si inventa un gol spettacolare in rovesciata e al 91' rimette in gioco l'Inter, che ai supplementari trova il gol qualificazione con Sensi.