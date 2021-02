Inter-Juventus diretta streaming e canale tv, dove vedere il match oggi

Inter-Juventus di Coppa Italia si gioca oggi martedì 2 febbraio 2021 alle ore 20.45 per la semifinale d’andata del torneo. Derby d’Italia tra le due formazioni che arrivano all’appuntamento dopo aver superato rispettivamente Milan nei quarti, e Spal.

La sfida di ritorno a Torino si giocherà il 9 febbraio.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

I due tecnici proveranno a vincere e a mettere già una bella pezza sulla qualificazione alla finale. Tante assenze soprattutto nell’Inter che dovrà rinunciare agli squalificati Hakimi e Lukaku. Conte si affiderà a Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Pirlo, invece, dovrebbe schierare la Juventus con Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara odierna tra Inter-Juventus, sfida valida come andata delle semifinali dell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia , si giocherà come detto alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà ovviamente a porte chiuse come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia di Covid-19. L’arbitro della sfida sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Il Derby d’Italia che vedrà protagoniste Inter e Juventus verrà trasmesso in diretta e esclusiva dalla Rai, ovvero l’emittente che detiene tutti i diritti della competizione. La sfida sarà visibile in chiaro live su Rai Uno anche sul canale HD 501. Come di consueto, per la partita è prevista anche la trasmissione in streaming. Inter-Juventus sarà quindi visibile grazie alla piattaforma RaiPlay attraverso dispositivi mobili quali pc e notebook (basterà collegarsi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app). In questo modo ci si potrà godere lo spettacolo della Coppa Italia serenamente da ogni postazione.