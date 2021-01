Inter, Lukaku: “Siamo giovani e stiamo crescendo, vinta una gara tosta. Juventus? Mi aspetto…”

Il match winner di Fiorentina-Inter, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria dei nerazzurri nei supplementari: “Siamo contenti della vittoria – esordisce il centravanti belga – , è stata una gara molto tosta contro una squadra fortissima e molto ben allenata. Per ora ci godiamo il momento, poi penseremo al derby. Anche oggi abbiamo abbassato il baricentro dopo il gol del vantaggio, come accaduto a Roma. In questi giorni ci siamo parlati e lo faremo ancora per risolvere il problema. Siamo una squadra giovane e stiamo crescendo. Contro la Juventus mi aspetto una partita tattica, noi siamo pronti”.