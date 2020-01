Inter, Lukaku trascinatore: “Qui per crescere con la squadra e… vincere”

L’Inter passa agevolmente sul Cagliari grazie anche ad uno scatenato Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha analizzato la sua serata ai microfoni di Rai Sport: “Oggi la squadra ha giocato molto bene, facendo tutto al meglio. Ora pensiamo alla prossima partita. Mi sono ambientato bene grazie ai miei compagni e ai tifosi. Per me l’Inter è la miglior opzione. Posso crescere e aiutare la società a migliorare. In ogni partita ho dato tutto. Questo è il mio modo di intendere il calcio e vedo che ai tifosi piace. Voglio andare avanti così. Sono un uomo squadra, non penso solo a me. Io sono qui per aiutare e crescere con la squadra. Spero di vincere qualcosa. Non parlo di scudetto, ma penso solo a vincere ogni partita”.