Inter-Milan Coppa Italia, diretta Rai e streaming: dove vedere il match oggi

Inter-Milan di Coppa Italia si gioca questa sera martedì 26 gennaio 2021 alle ore 20.45. Le due squadre si affronteranno nel derby a San Siro, per un match da dentro o fuori.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Pochi cambi di formazione per le due squadre che punteranno a schierare i migliori 11 possibili per portare a casa il derby e andare avanti nel torneo. L’Inter di Conte scenderà in campo con Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. Qualche problema in più per il Milan di Pioli che si affiderà a Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Milan, sfida valida per i quarti di finale dell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia , si giocherà come detto oggi martedì 26 gennaio 2021 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Gara ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Calcio d’inizio programmato alle 20.45. L’arbitro scelto per dirigere la sfida è Paolo Valeri.

Il Derby di Coppa che vedrà protagoniste Inter e Milan , verrà trasmesso in diretta e esclusiva dalla Rai, ovvero l’emittente che detiene i diritti della competizione. La sfida sarà visibile su Rai Uno e anche in HD sul canale 501.

Come di consueto, per la partita è prevista anche la trasmissione in live streaming. Inter-Milan sarà quindi visibile anche per chi preferisse altri sistemi oltre alla tv. Grazie alla piattaforma RaiPlay si potrà assistere all’evento attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app).

