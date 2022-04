Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio di Mariani alle ore 21 e match visibile sui canali Mediaset

A San Siro alle 21:00 si disputa la semifinale di ritorno tra Inter e Milan: chi passa il turno accede alla finale di Coppa Italia, in programma l'11 maggio. All'andata Milan-Inter 0-0, disputata l'1 marzo, 49 giorni fa. La particolarità di questa sfida è che, a differenza delle competizioni europee nelle quali è stata abolita la regola del gol in trasferta, in questo doppio turno è ancora in vigore. In caso di 0-0 si andrà dunque ai supplementari ed eventualmente ai rigori, in caso di pareggio con gol (1-1, 2-2, ecc) si qualificherà il Milan. L'Inter ha un solo risultato utile per accedere alla finale: la vittoria.