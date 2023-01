Inter-Parma Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 di oggi per la gara di Coppa.

Redazione ITASportPress

Inter-Parma di Coppa Italia si giocherà questa sera, martedì 10 gennaio 2023 alle ore 21. Sfida importante a San Siro che darà modo ai padroni di casa di provare a ripartire dopo il pari di campionato contro il Monza.

Inter-Parma, le ultime Come detto, l'Inter di Simone Inzaghi arriva dal pareggio col Monza in campionato e, facendo qualche cambio rispetto alla Serie A, proverà ad avere la meglio degli ospiti. Dal canto suo, il Parma arriva all'appuntamento con il sesto posto in Serie B dove, però, non vinceda due partite. Contro Spal e Venezia sono arrivati rispettivamente una sconfitta e un pareggio che hanno frenato la corsa verso la promozione diretta della squadra di Pecchia.

Nei nerazzurri non ci saranno Handanovic e Lukaku, out per problemi fisici. Possibile riposo per Dzeko con Correa e Lautaro Martinez titolari in attacco. Nei gialloblù Bernabé, Vazquez e Man potrebbero agire alle spalle di Inglese. In porta potrebbe rivedersi Buffon che, indubbiamente, vivrebbe la sfida con un sapore speciale visto il suo passato alla Juventus.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Inter e Parma, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà come detto, oggi martedì 10 gennaio 2023, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21.

La sfida tra le due squadre sarà trasmessa dalla Mediaset, in chiaro, su Canale 5: appuntamento subito dopo l'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia', storico tg satirico della rete. Saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin il telecronista e la seconda voce di Inter-Parma di oggi.

Di seguito le probabili formazioni della gara dove sembrano previsti alcuni cambi importanti almeno nella squadra nerazzurra:

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Msrtinez.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese.