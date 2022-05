Inter, Perisic: “Vittoria meritata e adesso altre due finali”

Le parole del croato decisivo a Roma con una doppietta

Il match winner della finale di Coppa Italia è stato Ivan Perisic che ha fatto vincere il trofeo all'Inter che ha battuto la Juve 4-2. Questo il commento a fine gara ai microfoni di Canale 5 del croato: "Ci ho sempre creduto anche quando eravamo sotto di un gol di poter vincere la Coppa Italia. Bella reazione dopo i due gol bianconeri e la vittoria nostra è meritata. Adesso bisogna continuare così e dare tutto nelle due partite che restano in campionato che sono due finali. Il rinnovo? Non si aspetta l’ultimo momento con i giocatori importanti, non si fa così".