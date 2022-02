Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la gara tra nerazzurri e giallorossi

Redazione ITASportPress

Torna la Coppa Italia e tocca a Inter-Roma aprire le danze. Si gioca questa sera, martedì 8 febbraio 2022 alle ore 21, la sfida valida per i quarti di finale del torneo. Dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri proveranno a trovare una vittoria importante. Anche i giallorossi, reduci dal pari contro il Genoa, vorranno trovare un risultato positivo per provare ad andare avanti nel torneo.

Inter-Roma, probabili formazioni

Incertezza sulle formazioni di Inter-Roma considerando anche le sfide decisive del prossimo weekend in campionato. Vi saranno senza dubbio dei cambi in entrambe le squadre. L'Inter potrebbe far rifiatare Dzeko in avanti, grande ex della sfida, e dare fiducia al duo Lautaro-Sanchez. Meno cambi per Mourinho che conterà su Zaniolo e Abraham per colpire i rivali.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez. All.: Simone Inzaghi

Roma (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 27 Sergio Oliveira, 17 Veretout, 5 Vina; 77 Mkhitaryan; 9 Abraham, 22 Zaniolo. All.: José Mourinho

Dove vedere il match

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma si disputerà martedì 8 febbraio presso lo Stadio San Siro di Milano. Come anticipato, il fischio d'inizio previsto per le ore 21. Gli appassionati che vorranno vedere la gara avranno la possibilità di farlo in tv. Infatti il quarto di Coppa Italia tra Inter e Roma sarà visibile in chiaro su Canale 5. Telecronista Mediaset per Inter-Roma sarà Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Roberto Cravero.

La partita Inter-Roma si potrà vedere anche in streaming. In questo caso basterà collegarsi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

Seguendo queste indicazioni sarà dunque possibile godersi lo spettacolo della Coppa Italia senza perdersi neppure un minuto di gioco.