Inter, Sanchez: “La Roma è forte ma noi volevamo passare il turno”

Il cileno protagonista nella sfida di Coppa Italia con la rete del 2-0 sulla Roma

Con la Juventus aveva deciso la Supercoppa Italiana con una zampata nel finale. Contro l'Empoli un gol di testa per aprire il match. Alexis torna ad essere uomo di Coppa e strabilia San Siro con una rete straordinaria. Una 'maravilla', un destro dalla distanza all'incrocio per il 2-0 sulla Roma, che manda l'Inter in semifinale.