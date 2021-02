Inter, tifosi infuriati con l’ex Icardi per il like alla festa della Juventus

Non è mai stato amore vero tra l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi e i tifosi nerazzurri. Spesso anche la moglie Wanda Nara è finita nel mirino del popolo interista per le sue dichiarazioni sul contratto del marito essendo stata la sua agente. Ma ieri la rabbia dei tifosi dell’Inter è sfociata sui social per il like messo da Mauro Icardi a diversi post dei giocatori della Juventus dopo l’approdo in finale di Coppa Italia proprio a scapito dell’ex attaccante nerazzurro, oggi al PSG. L’argentino ha trovato il modo di far ancora discutere dopo il suo addio. E pensare che Icardi è l’ultimo calciatore dell’Inter ad aver segnato alla Juve nel suo stadio.