Juric spaventa l’Inter che rimonta il Parma ai supplementari e va ai quarti

A San Siro è finita 2-1 per i nerazzurri

Ci sono voluti i tempi supplementari per l'Inter per conquistare la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Merito di un bel Parma e di un grande Buffon che hanno fatto soffrire i nerazzurri andati sotto nel primo tempo grazie al gol del ducale Juric. Poi nel finale del secondo tempo un grande Lautaro ha centrato la porta pareggiando i conti. Nel secondo tempo supplementare una inzuccata di Acerbi ha chiuso i conti. I campioni in carica si sono così qualificati ai quarti ma con tantissima fatica. L'Inter affronterà la vincente di Atalanta-Spezia.