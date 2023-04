Juventus, Allegri: “Addormentati nel primo tempo poi buona partita”

Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro: "Primo tempo noi addormentati, poi abbiamo fatto una buona partita anche se non siamo riusciti a tirare tanto in porta. Non siamo svuotati di energie ma dobbiamo risollevarci e da domani riprenderemo a lavorare con più cattiveria. Abbiamo l'obbligo di difendere il quarto posto. Stasera dovevamo fare meglio in fase offensiva non era semplice, ci abbiamo provato sino in fondo. Dispiace non essere andati in in finale contro un'Inter forte. Purtroppo quest'anno bisogna avere le spalle larghe e andare avanti".