Juventus, Allegri: “Complimenti alla Fiorentina ma vincere qui non è mai facile”

Le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria per 1-0 al Franchi

Il commento dopo la vittoria contro la Fiorentina del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: «Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina perché ha giocato una bella partita. È stata una gara bloccata, abbiamo subito qualche contropiede e qualche volta siamo stati anche fortunati, ma la squadra ha tenuto bene il campo e in situazioni normali non abbiamo rischiato nulla, difendendo con ordine e spesso anche alto. Abbiamo avuto anche situazioni favorevoli in cui saremmo potuti essere più pericolosi, ma vincere a Firenze non è mai facile e la squadra ha dato segno di maturità, perché oggi ci mancavano tanti giocatori ed era una partita difficile. Anche Aké ha fatto bene, oggi tutti bravi, ma credo che Danilo abbia dato l'esempio, dimostrando di essere un giocatore di livello altissimo. Fortunatamente domani tornano Dybala, Rugani e Bernardeschi per portare energie fresche. Ora mettiamo da parte questa partita, perché domenica abbiamo una gara molto importante contro lo Spezia».