Juventus, Allegri: “Contro la Lazio senza Pogba ma con Cuadrado”

Domani sera, alle ore 21, la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la Lazio nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Oggi Mister Massimiliano Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. «I giocatori sono dispiaciuti, amareggiati e arrabbiati, domani dobbiamo mettere da parte il campionato, la Coppa Italia è un’altra competizione. Contro la Lazio sarà una partita difficile, contro una squadra che sta facendo bene in questo momento. É una gara secca, bisognerà giocarla con tuti i canoni di una sfida unica. È un match che potrebbe finire anche nei 120’, le sostituzioni potrebbero essere ancora più importanti». «La formazione la decido domani mattina. A parte Bonucci, l’unico che non sarà disponibile è Pogba perché ha un indolenzimento ai flessori. Ci vuole un po’ di pazienza, il motore si deve riassestare, serve tempo. La stessa cosa è successa con Chiesa. Vlahovic? Domani dovrebbe giocare dall’inizio. Cuadrado? Sta bene». «Domenica contro il Monza tutta la squadra ha fatto una brutta prestazione, ne ho cambiati tre all’intervallo e poi siamo un po’ migliorati. Noi dobbiamo essere bravi, il -15 non deve essere un alibi, ci penserà la società a difendersi».