Juventus, Allegri: “Dispiace per il pareggio ma noi commesso errori”

La beffa per la Juve contro l'Inter è arrivata nel finale di match. Gara analizzata dal tecnico bianconero Max Allegri. "Peccato per il gol subito, ma il risultato è giusto, rispecchia una gara equilibrata - ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri alla fine del match -. Abbiamo finito in crescendo, avevamo velocizzato l'azione ed eravamo più presenti in area. Detto questo dispiace perché la partita era finita, bisognava essere più svelti, andare in pressione negli ultimi 30 secondi. Kostic poteva essere più malizioso su Dumfries, ma alla fine il pari è giusto, ci sono state occasioni da entrambe le parti. La squadra è in una buona condizione, ma sappiamo che conta il ritorno. Il finale? Niente di che, solo un po' di confusione".