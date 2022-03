Juventus, Allegri: “Dybala e Bernardeschi da giovedì. Fiorentina? Importante segnare”

Il mister alla vigilia della gara di Coppa

SFIDA - "Qualche idea diversa dal solito per domani? Idee no, ma abbiamo qualche ragazzo pronto a giocare. Per noi è un bel test per noi, una bella partita e a Firenze è sempre bello giocare. Si gioca su due partite e domani è importante fare gol in trasferta". Sulla squadra Allegri ha aggiunto: "Giovedì Dybala e Bernardeschi sono a disposizione, Alex Sandro un’altra decina di giorni. Zak (Zakaria ndr) speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal, Chiellini è ancora fuori. De Sciglio può giocare. Bonucci? Sono due giorni che è a completo riposo. Bisogna che lo faccia riposare per forza, Stramaccioni sarà aggregato a noi. Abbiamo un po' di giocatori".