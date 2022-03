Juventus, Allegri porta a Firenze quattro calciatori dell’Under 23 bianconera

I convocati bianconeri per la partita di domani sera contro la Fiorentina

La Juventus domani sera sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina e il mister Max Allegri ha diramato l'elenco dei convocati con ben quattro Under 23 per la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 21. Si tratta di Aké, Moretti, Soulé e Stramaccioni. Bonucci c'è. Questa la lista: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin; difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni; centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Moretti; attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé.