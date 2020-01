Juventus, Bonucci: “Bravi a colpire nel primo tempo. Abbiamo tanti obiettivi”

La Juventus conquista la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia. Battuta nettamente la Roma 3-1. Il difensore bianconero Leonardo Bonucci commenta la prestazione della squadra ai microfoni di Rai Sport: “Non dobbiamo mollare tutti insieme. Appena abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio propositivo. Abbiamo sofferto nel primo tempo e sapevamo che sarebbe stato così contro una squadra forte nel palleggio. Siamo stati bravi a colpire appena abbiamo avuto campo libero. Paulo Dybala è un valore aggiunto per noi come Douglas Costa e Higuain. Ci sono tanti obiettivi da raggiungere e dobbiamo farci trovare pronti accettando le decisioni del mister. Campionato? I 4 punti non ci danno sicurezza, non sono nulla. C’è da lavorare e migliorare per sacrificarsi in partite come queste. Abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo.”