Juventus, Bonucci: “Poca brillantezza? L’importante era conquistare la finale di Roma”

La difesa della Juventus in 180′ con il Milan in semifinale di Coppa Italia ha subito un solo gol. A reggere la retroguardia bianconera è sempre Leo Bonucci che ha analizzato così lo 0-0 dello Stadium ai microfoni di RaiSport: «L’importante era passare il turno e andarci a giocare il primo obiettivo, la settimana prossima. Sono emozioni strane, in uno stadio vuoto, dopo tanto tempo: dovevamo a lasciarci alle spalle un momento buio, e a dare un po’ di gioia. Per questo dedichiamo la conquista della Finale ai nostri tifosi, sperando di poter fare un’altra dedica mercoledì.

La gara? Abbiamo iniziato bene, poi si è perso il palleggio e ci siamo allungati, a causa anche di una buona partita del Milan che non si è scomposto in 10 contro 11.

Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: non abbiamo vinto ma l’obiettivo era la Finale. L’errore di Ronaldo? Anche i grandi sbagliano, è stato sfortunato ma per noi è fondamentale in tutte le situazioni. D’ora in avanti vedremo una grande Juve e un grande Ronaldo».