Juventus, Chiesa: “Battuto l’Atalanta anche con tanta esperienza”

Decisivo l'attaccante bianconero con un palo e un gol al Mapei Stadium

Con un gol di Federico Chiesa nella ripresa, la Juventus ha battuto l'Atalanta. L'attaccante ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della finale di Coppa Italia: "E' stata una finale intensissima. Dobbiamo dare merito all'Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma la Juve in questo ha tanta esperienza. Anche stasera lo abbiamo dimostrato portando a casa il trofeo. Di solito nella ripresa è l'Atalanta ad accelerare ma stasera siamo rientrati in campo con tanta intensità e abbiamo vinto. A Buffon prima della partita ho detto che ha vinto tanti trofei anche con mio padre ed era l'ora di vincerne uno insieme. Ci siamo riusciti e non so descrivere quello che provo. Si capisce la leggenda che è Buffon e ci mancherà tantissimo. Altra nota lieta il pubblico. E' stato bellissimo per tutti. Per quelli che in questi mesi hanno sofferto. Noi calciatori siamo protetti ma ci sono persone fuori che hanno sofferto e stano soffrendo. E' un premio per gli sforzi fatti in questi mesi difficili".